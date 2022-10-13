مجلس التعاون الخليجي: أفضل السبل لحل الأزمة الروسية الأوكرانية هو الحوار والدبلوماسية

قال مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، إن أفضل السبل لحل الأزمة الروسية الأوكرانية هو الحوار والدبلوماسية.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الدورة الإستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة اليوم للتصويت على مشروع القرار المعنون “السلامة الإقليمية لأوكرانيا: الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وقال السفير السعودي: تتابع دول مجلس التعاون الخليجي بقلق بالغ الأوضاع في أوكرانيا منذ بدايتها، وعليه فإن دول المجلس تحث جميع الأطراف على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد والتزام الطرق السلمية لتسوية النزاع.

نحو 40 دولة لم تستطع مقاومة ضغوط الغرب للتصويت ضد روسيا داخل الجمعية العامة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق أمس، قرارا يدعو إلى عدم الاعتراف باستفتاءات انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية ، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، للانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وصوت لصالح القرار الذي أعدته الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، 143 دولة مقابل 5 دول صوتت ضد القرار، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت.

واقترحت روسيا يوم الاثنين الماضي، إجراء اقتراع سري على القرار، مما سيقلل بوضوح عدد الدول التي تدعمه، لأنه لن يكشف عن الدولة التي صوتت لصالح أم ضد القرار، لكن هذا المقترح رفض من قبل الجمعية العامة.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 30 أيلول/سبتمبر، وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الأراضي الروسية.