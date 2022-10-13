بوتين يصل إلى كازاخستان للمشاركة في 3 فعاليات دولية

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أستانا ليلا لحضور ثلاث فعاليات دولية: القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA) في 13 أكتوبر، واجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة، والقمة الروسية الوسطى لآسيا في 14 أكتوبر.
أستانا – سبوتنيك. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يعقد بوتين سلسلة من المحادثات الثنائية والثلاثية، بما في ذلك اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قد يتطرق الزعيم التركي إلى مسألة وساطة أنقرة في حل الصراع في أوكرانيا.
أردوغان يعتزم مناقشة الوضع في سوريا وأوكرانيا خلال لقائه بوتين في أستانا
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كما من المتوقع أن يحضر بوتين اجتماعا ثلاثيا مع زعيمي قيرغيزستان وطاجيكستان، حيث ستكون تسوية المشكلة على الحدود الطاجيكية القيرغيزية بالوسائل السياسية والدبلوماسية القضية الرئيسية
كما ستكون هناك أيضا اجتماعات مع أمير قطر ورئيس فلسطين ورئيس أذربيجان.
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