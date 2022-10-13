بوتين يصل إلى كازاخستان للمشاركة في 3 فعاليات دولية

أستانا – سبوتنيك . بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يعقد بوتين سلسلة من المحادثات الثنائية والثلاثية، بما في ذلك اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قد يتطرق الزعيم التركي إلى مسألة وساطة أنقرة في حل الصراع في أوكرانيا.