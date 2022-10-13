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الرئيس الكازاخستاني أعلن منح الكويت صفة مشارك في اجتماعات مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، صباح اليوم الخميس، عن منح الكويت صفة مشارك في اجتماع مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا في أستانا.

وقال توكاييف متحدثا خلال القمة “دولة الكويت العضو الثامن والعشرون”.
وفي وقت سابق، أفادت سكرتارية المؤتمر بأن جدول أعمال القمة سيشمل موضوع انضمام الكويت إلى المنتدى الدولي كعضو كامل وهو ما سيكون أحد النتائج المهمة للقمة.
يشار إلى أن منظمة “سيكا” تتألف من 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة مراقبين، و5 منظمات دولية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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