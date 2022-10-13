زيلينسكي يطلب من البرلمان العمل على مسألة تحديد رواتب النواب عند مستوى 176 دولارا

أصدر فلاديمير زيلينسكي تعليماته إلى رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك لدراسة مسألة إمكانية تحديد رواتب البرلمانيين عند مستوى 6.5 ألف هريفنيا (حوالي 176 دولارا).

ونشر مكتب زيلينسكي قوله “وفقا للمادة 85 من دستور أوكرانيا، ثبت أن اعتماد القوانين من اختصاص برلمان أوكرانيا. وبالنظر إلى ما سبق، التفت إلى رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانشوك مع طلب العمل على المقترحات الواردة في الالتماس الإلكتروني وإبلاغ صاحب الاستئناف بنتائج النظر”.

وتوقع البنك الدولي في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري، أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35% في عام 2022، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب سياسات كييف العدائية.

ووجد البنك أن الأزمة الراهنة من شأنها أن تعيق الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء للاقتصادات الناشئة والنامية في أجزاء أخرى من أوروبا وآسيا الوسطى أيضا.

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