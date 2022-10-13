بوتين يجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني عباس في أستانا

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا “CICA” .

وقال الرئيس الروسي خلال اللقاء “هناك الكثير مما يتعين القيام به لضمان تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل أكثر فاعلية، خاصة وأن هناك إمكانية لذلك”.

وأشار الرئيس الروسي إلى تطور العلاقات الإنسانية بين البلدين، ويدرس طلاب فلسطينيون في روسيا في مختلف المجالات”.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أمس الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا في أستانا، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آفاق استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

قال أوشاكوف للصحفيين، “سيلتقي بوتين برئيس دولة فلسطين محمود عباس. نحن نحافظ على اتصالات مستمرة، هناك الكثير من المواضيع للمناقشة، مثل العلاقات الثنائية.

وبالطبع سيتبادل الزعيمان الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط، ويركزان على قضايا التسوية في الشرق الأوسط، ومناقشة آفاق استئناف الحوار الفلسطيني – الإسرائيلي”.

وتعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، يومي 13 و14 تشرين الأول/ أكتوبر، قمة رابطة الدول المستقلة، و”مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا”.

بوتين يلتقي عباس في أستانا لبحث التسوية في الشرق الأوسط