"غازبروم" توقع تعديلات على عقدها مع المجر في 13 أكتوبر

أعلن وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سريارتو، اليوم الخميس أن بلاده ستوقع على التعديلات المتعلقة بالعقد، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل تغييرا ايجابيا للبلاد.

وقال سيارتو “سيتم توقيع العقد نيابة عن شركة غازبروم اليوم وأعتقد أن التعديلات ستكون أكثر مواتية لبلدنا من الناحية المالية.

وأكد سيارتو إن بودابست تعتبر أنه من الأهمية بمكان ضمان التشغيل الآمن للتيار التركي واستبعاد أي تخريب ضده، على غرار تلك التي حدثت مع نورد ستريم.

ونوه سيارتو أن هنغاريا مهتمة ببناء تعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الروسي، لن توافق على العقوبات التي قد تضرب إمدادات الطاقة

وناقش رئيس شركة غازبروم أليكسي ميلر وسيارتو قضايا التعاون في قطاع الغاز.