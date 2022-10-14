مصادر إعلامية تتحدث عن دوي انفجارات في عدد من المقاطعات الأوكرانية وانطلاق صافرات الإنذار

أكدت مصادر إعلامية مختلفة سماع دوي انفجارات في عدد من المقاطعات الأوكرانية، في الوقت الذي انطلقت فيه صافرات الإنذار.

وقالت الطبعة الأوكرانية لـ “Strana” على قناتها في “تلغرام”: “تُسمع الانفجارات في مناطق ريفني وفولين ولفوف بأوكرانيا”، حيث تمت الإشارة إلى وقوع عدد من الانفجارات.

بالإضافة إلى ذلك، قالت إدارة مقاطعة أوديسا في تحذير نشر على “تلغرام”: “الرجاء الانتباه. إنذار جوي”.

ودوت صافرت الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات مثل نيكولاييف وتشيركاسا وبولتافا وروفنو، وسومي، فيما أكدت مصادر أن صافرات الإنذار دوت في جميع المقاطعات الأوكرانية.

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وبدوره، أكد حاكم مقاطعة لفوف مكسيم كوزيتسكي أن صاروخين أصابا منشأة عسكرية في المقاطعة.

وقال كوزيتسكي على قناته في “تلغرام”: “قصفت إحدى المنشآت العسكرية في مقاطعة لفوف. هذه إصابة متكررة في هذه المنشأة. تم تدمير معدات عسكرية، ولم تقع إصابات”.