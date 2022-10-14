برهم صالح يعلق بعد خروجه من الرئاسة العراقية

علق برهم صالح على خروجه من الرئاسة العراقية، بعد أن تم انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا جديدا ‏للعراق، إثر حصوله على أغلبية الأصوات بالجلسة الثانية من عملية التصويت في مجلس النواب العراقي.‏

وكتب برهم صالح على “تويتر”: “تشرّفت بموقعي رئيسا لجمهورية العراق، والتزمت باصرار في المضي تحت سقف الوطنية مساراً لمهامي ودعم مسار الإصلاح في سبيل بلد مُقتدر خادم لمواطنيه، وسأبقى ملتزما بهذه المبادئ”.

وتابع صالح: “بمودة واحترام أهنئ رئيس الجمهورية المنتخب السيد عبد اللطيف رشيد متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله”.

تشرّفت بموقعي رئيساً لجمهورية العراق، والتزمت باصرار في المضي تحت سقف الوطنية مساراً لمهامي ودعم مسار الإصلاح في سبيل بلد مُقتدر خادم لمواطنيه، وسأبقى ملتزماً بهذه المبادئ. بمودة واحترام أهنئ رئيس الجمهورية المنتخب السيد عبد اللطيف رشيد متمنياً له النجاح والتوفيق في مهام عمله. — Barham Salih (@BarhamSalih) October 13, 2022

وحصل عبد اللطيف رشيد على 162 صوتا، مقال حصول برهم صالح على 99 صوتا، في الجلسة الثانية في عملية تصويت مجلس النواب العراقي لاختيار رئيس الجمهورية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائبا.