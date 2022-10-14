أمريكا تستبعد العودة للاتفاق النووي الإيراني في المستقبل القريب

استبعدت الولايات المتحدة اليوم الخميس أي إحياء وشيك للاتفاق النووي الإيراني، حيث أصدرت تقييما متشائما للمحادثات المتعثرة منذ فترة طويلة بشأن اتفاق عام 2015.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: “ليس الأمر أننا لا نرغب في رؤية خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) يعاد تطبيقها، بالطبع نفعل”.

وزير الخارجية السعودي يتحدث عن شرط لعودة الاتفاق النووي مع إيران

وأضاف المسؤول الأمريكي: “لسنا في وضع… حيث يرجح أن تكون فيه نتيجة في المستقبل القريب”.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن عملية إحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية لا تزال ممكنة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر الكناني: “ما زالت هناك إمكانية وفرصة لاستئناف تنفيذ الاتفاق النووي”، على الرغم من توقف المحادثات منذ فترة طويلة بشأن اتفاق 2015.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: “الجهود متواصلة مع المنسق الأوروبي والوسطاء الآخرين، بما في ذلك وزراء خارجية الدول المجاورة لتبادل الرسائل من اجل التوصل لاتفاق”.

جاءت تصريحات الكناني في ظل المحادثات المتقطعة التي تجرى منذ أبريل/ نيسان 2021 لإحياء الاتفاق الذي خفف العقوبات على إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.