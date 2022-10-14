نوفاك يؤكد أن أوروبا تعيش أزمة طاقة لكن قادتها لا يعترفون

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك أن أوربا تعيش في وقتنا الحالي أزمة طاقة حادة، مشيرا إلى أن السياسيين الأوروبيين لا يعترفون بأخطائهم ولا يعلنون عن حاجتهم للغاز الروسي وإعادة الضخ الكامل من خطوط نقل الغاز التي إما لا تستخدم بكامل طاقتها أو لا تستخدم أبدا مثل “التيار الشمالي 2”.

وقال نوفاك في تصريحات على قناة “روسيا 1” التلفزيونية: “أوروبا اليوم في أزمة نقص حاد في الطاقة… إنها بحاجة إمدادات إضافية… وأما السياسيون (الأوروبيون) بالطبع فليس لهم أن يتخذوا أي قرارات تهدف إلى الاعتراف بأخطائهم. لذلك لا يذكرون أن هناك حاجة إلى موارد إضافية أو لضخ الغاز عبر خطوط أنابيب الغاز التي لا تزال فارغة اليوم”.

وأوضح نوفاك أن ما يقصده هو خط أنابيب الغاز “يامال-أوروبا” ونظام نقل الغاز عبر أوكرانيا، والذي لا يستخدم بكامل طاقته وفقًا للعقد الموقع حتى عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك خط أنابيب غاز آخر قابل للاستخدام وهو “التيار الشمالي 2”.

نوفاك حول تحديد 60 دولار كسقف لسعر للنفط الروسي: يمكنهم قول ما يشاؤون لكن كلمة الفصل للسوق

وكان نوفاك قد شدد في وقت سابق من اليوم على أن أسعار النفط العالمية تحدد وفق آليات السوق فقط، مشيرا إلى وجود حالة من عدم اليقين بسبب حالة وضع سقف للسعر، معتبرا أن هذه المحاولات هي في الأساس انتقال إلى سياسات تخطيط الدولية في إطار الاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يصبح سابقة سيئة بتاريخ التجارة العالمية.

وقال نوفاك خلال فعاليات المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي: “في الواقع، يمكنهم قول ما يريدون، يجب أن يتم تشكيل السعر بطريقة السوق، بناءً على توازن العرض والطلب، وهذه هي الطريقة التي تخطط لتوجيه شركاتنا عند بيع كميات من النفط المنتج في روسيا”.