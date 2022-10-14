أمير قطر يبدأ زيارة عمل إلى تركيا

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، لمدينة إسطنبول التركية، في زيارة عمل.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن: “الأمير تميم يترأس خلال الزيارة مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية”.

البحرية القطرية تتسلم 4 سفن حربية من تركيا… فيديو وصور

وأضافت الوكالة أن الدورة الثامنة سوف تتناول سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تتناول التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

يذكر أن اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا تأسست، في ديسمبر/ كانون الأول 2014.