ارتفاع مبيعات المصدرين الروس من العملات الأجنبية إلى 21 مليار دولار في سبتمبر

بلغ صافي مبيعات شركات التصدير الروسية للعملات الأجنبية، 21 مليار دولار خلال سبتمبر/ أيلول، بحسب تقرير نشره البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس.

موسكو – سبوتنيك. وكانت مؤسسات الائتمان المهمة من الناحية النظامية، الوكيل الرئيسي الذي يتعامل مع عائدات العملات الأجنبية للمصدرين- أكبر بائع للعملات في السوق.

وارتفع صافي مبيعات هذه المؤسسات في الشهر الماضي من 431.1 مليار روبل (6.7 مليار دولار) إلى 693.6 مليار روبل (10.9 مليار دولار). وإجمالا، نما صافي المبيعات لأكبر المصدرين إلى 21 مليار دولار في سبتمبر من 20.8 مليار دولار في أغسطس/ آب.

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وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، فإن المشترين الرئيسيين للعملة الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي هم البنوك التي لا تنتمي إلى فئة مؤسسات الائتمان المهمة من الناحية النظامية.

وأشار المصرف أيضا إلى زيادة حجم المشتريات التي أجرتها هذه البنوك إلى 544.3 مليار روبل (8.5 مليار دولار) في سبتمبر، وهو ما يزيد بنسبة 70% عن أغسطس.