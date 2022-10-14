بيلاروسيا تهدد بتدابير "انتقامية صارمة" في حال نشرت بولندا أسلحة نووية على أراضيها

قال وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، يوم الجمعة إن مينسك تدرس اتخاذ تدابير انتقامية صارمة لنشر الترسانات النووية على أراضي بولندا والدول المجاورة الأخرى.

موسكو – سبوتنيك . وقال ماكي في مقابلة مع صحيفة “إزفستيا” الروسية: “إذا تم نشر الأسلحة النووية بالفعل على أراضي البلدان المجاورة لنا، فيمكن اتخاذ خطوات أكثر صرامة”.

دودا: نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا موضوع مفتوح

وعندما سئل عما إذا كانت “الخطوات الأكثر شمولية” تعني نشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروسيا، قال ماكي إنه “لا يمكن لأحد استبعاد أي شيء في الوقت الحاضر، لذلك أعتقد أن قادتنا ناقشوا مثل هذه الخيارات أيضا”.

وكان الرئيس البولندي، أندريه دودا غازيتا بولسكا، قد صرح مؤخرا بأن غياب الأسلحة النووية في بلاده يمثل مشكلة، وأن مسألة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا مفتوحة.

في الوقت نفسه، يعتقد أن بولندا يمكن أن تشارك في برنامج المشاركة النووية، إذ بموجب هذا البرنامج، تستضيف دول الناتو الأوروبية وتخزن الأسلحة النووية الأمريكية.