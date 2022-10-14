لقاء ثلاثي لوزراء خارجية روسيا أرمينيا وأذربيجان يجري في أستانا

أعلن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأرمنية، فاان أونانيان، أن لقاء ثلاثي لوزراء خارجية روسيا، أرمينيا وأذربيجان سيرغي لافروف، ارارات ميرزويان وجبخون بايراموف، سيجري اليوم في أستانا بمبادرة الطرف الروسي.

يريفان – سبوتنيك . وقد أجرى ميرزويان وبايراموف في وقت سابق لقاءات ثنائية، بما فيه في العاصمة الجورجية تبيليسي وفي جنيف، وفي أيلول\سبتمبر جرت محادثاتهم في نيويورك بوساطة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ومن المتوقع أن يناقش الأطراف خلال اجتماعهم في أستانا مسائل تسوية العلاقات الأرمنية الأذربيجانية.