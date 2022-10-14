كوريا الجنوبية تفرض عقوبات ضد 15 شخصا و16 شركة كورية شمالية

فرضت كوريا الجنوبية عقوبات أحادية الجانب ضد 15 شخصا و16 شركة من كوريا الشمالية، وذلك على خلفية إطلاق كوريا الشمالية صواريخ.

موسكو – سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية الكورية الجنوبية، نقلاً عن وكالة يونهاب “نحن ندين بشدة سلسلة الاستفزازات الصاروخية الكورية الشمالية، التي تحاكي استخدام السلاح النووي التكتيكي ضدنا”.

كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا فوق بحر اليابان بالتزامن مع تحليق مقاتلاتها قرب حدود سيئول

ويشار إلى أن هذه حزمة العقوبات هي الأولى خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وفي وقت سابق، الجمعة، كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى فوق بحر اليابان، موضحة أن الإطلاق جرى من منطقة سونان قرب بيونغ يانغ.

ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان: “أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى من منطقة سونان، باتجاه بحر اليابان”.

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، في وقت سابق، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، موضحة أنهما قطعا مسافة تقدر بنحو 300 كيلومتر، بارتفاع أقصى بلغ 50 كيلومتراً.

وكانت قد أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، مساء اليوم الخميس، أن مجموعة تضم حوالي 10 ‏طائرات عسكرية تابعة لجارتها الشمالية كانت تحلق بالقرب من حدود سيئول.‏