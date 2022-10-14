ذكرت وكالة الأنباء التركية، الأناضول، يوم الجمعة، أنه تم استعادة حركة المرور البحرية في مضيق البوسفور، التي تم حظرها بسبب تعطل سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء قفقاز.

موسكو – سبوتنيك . وفي وقت سابق، من يوم الخميس، قال خفر السواحل التركي، إنه “تم تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن كانت متجهة من إسطنبول إلى ميناء قفقاز”.

يشار إلى أن خفر السواحل التركي، أعلن في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول، استئناف حركة الملاحة في مضيق البوسفور، بعد توقف دام نحو 3 ساعات، إثر تعطل سفينة شحن كانت متجهة إلى روسيا.