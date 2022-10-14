الولايات المتحدة تدعو العراق للامتناع عن العنف في فترة تشكيل السلطة الجديدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة ترحب بنتائح الانتخابات الرئاسية في العراق وتدعو السلطة الجديدة لمراعاة إرادة شعبها والامتناع عن العنف وتسوية المسائل بطريقة سلمية.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان مكتوب للمتحدث: “في حين تقوم السلطات السياسية في العراق بتشكيل حكومة جديدة، ندعوها لمراعاة رغبة الشعب العراقي الذي أعطى صوته للحكومة التي تتوافق مع مطالبه. الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف للامتناع عن العنف وتسوية الاختلافات بطرق صديقة وسلمية بواسطة العملية السياسية”.
وشدد الدبلوماسي باسم واشنطن على التزام الولايات المتحدة بتطوير الشراكة مع العراق لتنفيذ الأهداف المشتركة المهمة الكثيرة.
هذا وانتخب البرلمان العراقي، الخميس، عبد اللطيف رشيد، رئيسا للعراق، خلفا لبرهم صالح.
وجرى تكليف محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، لإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد.
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