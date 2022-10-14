الولايات المتحدة تدعو العراق للامتناع عن العنف في فترة تشكيل السلطة الجديدة

واشنطن – سبوتنيك . وجاء في بيان مكتوب للمتحدث: “في حين تقوم السلطات السياسية في العراق بتشكيل حكومة جديدة، ندعوها لمراعاة رغبة الشعب العراقي الذي أعطى صوته للحكومة التي تتوافق مع مطالبه. الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف للامتناع عن العنف وتسوية الاختلافات بطرق صديقة وسلمية بواسطة العملية السياسية”.