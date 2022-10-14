ريابكوف: روسيا تأمل بأن يدرك الساسة الأمريكيون مسؤوليتهم عن مصير العالم

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة ترفع من حدة المخاطر في أوكرانيا، مشيرا أنها تأمل بقدرة السيطرة عن بعد على التصعيد دون الإضرار بنفسها.
وأشار ريابكوف خلال مقابلة إن موسكو تأمل أن تقوم واشنطن بإدراك مسؤوليتها، كما في قضية حل أزمة الكاريبي ولا يوجد بدائل معقولة لهذا”.
وقال ريابكوف “الحسابات هي أن الولايات المتحدة بصفتها محرك للدمى ستستمر في شن عمليات عسكرية ضدنا من خلال أيدي الأوكرانيين الذين يلعبون دور الرهائن والضحايا ومع ذلك هذا وهم خطير”.
وتابع قائلا:”يجب منع مثل هذا التطور في الأحداث وهذا مطلوب ليس فقط من خلال الفطرة السليمة ولكن أيضا من خلال مضمون التصريحات بشأن عدم جواز الحرب النووية المعتمدة على أعلى مستوى بالصيغة الروسية الأمريكية وكذلك من قبل خمسة دول نووية”.
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