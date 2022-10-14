ريابكوف: روسيا تأمل بأن يدرك الساسة الأمريكيون مسؤوليتهم عن مصير العالم

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة ترفع من حدة المخاطر في أوكرانيا، مشيرا أنها تأمل بقدرة السيطرة عن بعد على التصعيد دون الإضرار بنفسها.

وأشار ريابكوف خلال مقابلة إن موسكو تأمل أن تقوم واشنطن بإدراك مسؤوليتها، كما في قضية حل أزمة الكاريبي ولا يوجد بدائل معقولة لهذا”.

وقال ريابكوف “الحسابات هي أن الولايات المتحدة بصفتها محرك للدمى ستستمر في شن عمليات عسكرية ضدنا من خلال أيدي الأوكرانيين الذين يلعبون دور الرهائن والضحايا ومع ذلك هذا وهم خطير”.