وسائل إعلام محلية تكشف ملامح تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة

كشفت تقارير إعلامية كويتية عن ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة، التي من المزمع أن يعلنها رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قريبا.

ووفقا لما نقلته جريدة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، فقد تم الاستقرار على أن يتولى وزارة الخارجية الكويتية الشيخ سالم عبد الله الصباح.

تعديلات مرتقبة على تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة عقب إعلان 45 نائبا رفضهم لها

كما أكد المصدر بقاء بعض الوزراء من الحكومة السابقة، مثل رنا الفارس وعبد الوهاب الرشيد وعبد الرحمن المطيري.

ولفت إلى أن “محمد الفارس الذي جرى تكليفه في وقت سابق بتولي وزارَتي شؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة، قد اعتذر رسمياً عن الدخول في التشكيل الوزاري الجديد”.

وأوضح المصدر أن الساحة السياسية بالكويت تتجه نحو الهدوء، خاصة مع قرب انعقاد الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس الأمة الثلاثاء المقبل وفقا للمرسوم الأميري الذي أجل انعقادها سابقا إلى هذا التاريخ.

يشار إلى أن مكتب رئيس الحكومة الكويتية كان قد تواصل مع عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية ليحدد معهم لقاء اليوم الاثنين، من أجل بحث أزمة تشكيل الحكومة.