سريلانكا تقرر العدول عن استخدام بطاقات "مير" الروسية

أعلن المصرف المركزي السريلانكي، صباح اليوم الجمعة، أنها لن تسمح باستخدام بطاقات “مير” المصرفية الروسية بسبب العقوبات الأمريكية.
وأكدت وزارة الخارجية السريلانكية أن المصرف المركزي في البلاد ليس قادرا في هذه المرحلة النظر بشكل إيجابي في طلب استخدام بطاقات “مير” الروسية في مختلف المصارف.
وأعلن وزير النقل السريلانكي، باندولا غوناواردانا، أن سلطات بلاده تبحث إمكانية انضمامها إلى نظام الدفع الروسي “مير”، والمفاوضات جارية من خلال البنوك المركزية.
وقال باندولا غوناواردانا، في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “تبحث سفارتنا هذه المسألة، لأنني أعرف أن الروس يريدون تسهيل الدفع عن طريق البطاقة في سريلانكا. سنحاول إيجاد طريقة ما، وسنحاول الحصول على موافقة من مصرفنا المركزي على ذلك، وبعد الحصول على الموافقة سيكون ذلك ممكنا”.
ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية في منتصف سبتمبر الماضي وثيقة تفيد بأن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على الدول التي ستقوم باستخدام نظام NSPK الروسي ونظام الدفع “مير” روسيا.
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