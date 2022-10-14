سريلانكا تقرر العدول عن استخدام بطاقات "مير" الروسية

وأكدت وزارة الخارجية السريلانكية أن المصرف المركزي في البلاد ليس قادرا في هذه المرحلة النظر بشكل إيجابي في طلب استخدام بطاقات “مير” الروسية في مختلف المصارف.

وقال باندولا غوناواردانا، في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “تبحث سفارتنا هذه المسألة، لأنني أعرف أن الروس يريدون تسهيل الدفع عن طريق البطاقة في سريلانكا. سنحاول إيجاد طريقة ما، وسنحاول الحصول على موافقة من مصرفنا المركزي على ذلك، وبعد الحصول على الموافقة سيكون ذلك ممكنا”.