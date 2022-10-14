بوتين يدعو رئيسي أذربيجان وأرمينيا لاجتماع في روسيا ويؤكد على أهمية إيجاد حلول للصراعات

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الرئيسين الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لعقد اجتماع في روسيا.
وقال بوتين على هامش قمة رابطة الدول المستقلة: “يسعدني دعوة كل من الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني الى اجتماع في موسكو، حيث يمكنهم الاتفاق على موعد وأدرك أهمية ومصحلة هذا اللقاء في روسيا”.
وأشار بوتين إلى أن الاجتماع يمكن أن يكون في أي مدينة سوتشي أو موسكو أو سانت بطرسبرغ وفي أي وقت”.
واعتبر بوتين أنه من الضروري السعي لإيجاد مخرج للصراعات في منطقة رابطة الدول المستقلة، قائلا “كل التفاعل الإيجابي داخل رابطة الدول المستقلة يجب أن يشكل إضافة للدول، لسوء الحظ تظهر الخلافات والصراعات في بعض الأحيان”، مؤكدا على وجوب السعي لإيجاد مخرج من الوضع الحالي، فالجميع يمتلك الإرادة.
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