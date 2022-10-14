إعلام فلسطيني يؤكد أن جنودا إسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى

قالت تقارير إعلامية فلسطينية، إن جنودا إسرائيليين اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى، فيما تجول مستوطنون بين باحاته.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد اقتحم جنود إسرائيليون، صباح اليوم الجمعة، المسجد الأقصى، لافتة إلى أن عددهم بـ”العشرات”، حيث انتشروا في باحاته.
الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من انفجار الأوضاع على خلفية استمرار اقتحامات المسجد الأقصى
26 سبتمبر, 13:51 GMT
وأوضحت أن “مئات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وطقوسـا تلمودية، ورقصات جنونية على أبواب المسجد الأقصى”.
ولفتت إلى أن المستوطنين كانوا يحملون معهم ما يسمى بـ “القرابين النباتية” في خامس أيام عيد العرش اليهودي.
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