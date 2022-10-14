إعلام فلسطيني يؤكد أن جنودا إسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد اقتحم جنود إسرائيليون، صباح اليوم الجمعة، المسجد الأقصى، لافتة إلى أن عددهم بـ”العشرات”، حيث انتشروا في باحاته.