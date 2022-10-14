الرئاسة الفلسطينية: ما فعلته إسرائيل في جنين تجاوز لكل الخطوط الحمراء وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك

وصفت الرئاسة الفلسطينية قتل القوات الإسرائيلية لمواطن فلسطيني في مخيم جنين، صباح اليوم الجمعة، وإصابة آخرين بأنه تجاوز لكل الخطوط الحمراء”.

ووفق تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل ابو ردينة، إدانة الرئاسة الفلسطينية لتصرفات القوات الإسرائيلية.

وكالة: مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها

وقال: “حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء من خلال إصرارها على المضي بسياسة القتل والإعدامات الميدانية، وفرض العقوبات الجماعية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، ومواصلة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على أبناء شعبنا في الشيخ جراح من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، وهو ما لن نقبل به، ولن نسمح باستمراره أبدا”.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية موقف المجتمع الدولي تجاه “الانتهاكات الإسرائيلية” بأنه “عجز” مؤكدا أن “صمت المجتمع الدولي وعجزه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، يعطي الضوء الأخضر لهذا الاحتلال ليصعد من عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني الذي يواجه حربا إسرائيلية متواصلة ضد أرضه ومقدساته، سواء في جنين، أو القدس، أو نابلس، أو غزة، وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي في حال استمرارها ستدخل المنطقة في دوامة العنف والدمار”.

واعتبر أبو ردينة أن الوقت قد حان لتدخل الإدارة الأمريكية، لوقف ما أسماه بـ “الجنون الإسرائيلي بحق شعبنا ومقدساتنا وأرضنا”.

وشدد على أن “استمرار الوضع الحالي ينذر بتفجر الأوضاع، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال التي تريد استغلال الدم الفلسطيني في حساباتها الانتخابية الرخيصة”.