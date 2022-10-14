تونس تشهد كسوفا جزئيا للشمس

أعلنت رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم التونسية، سارة السنوسي، أن تونس ستشهد كسوفا جزئيا للشمس يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ونقلت قناة “نسمة” عن السنوسي قولها بأن الكسوف سيبدأ من الساعة العاشرة و41 دقيقة صباحا، فيما خصصت له مدينة العلوم بتونس بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك 5 تليسكوبات للرصد والمشاهدة ضمن برنامج علمي متكامل في الغرض.

وأوضحت السنوسي أن الكسوف يبلغ ذروته في الساعة 11 و 24 دقيقة صباحا وينتهي في الساعة 12 و 8 دقائق ظهرا، لافتة إلى أن القمر سيغطي 6 بالمائة من قرص الشمس في تونس.

يشار إلى أن سكان النصف الشمالي للكرة الأرضية سيتعرض للكسوف، أي جميع الدول الأوروبية وغرب آسيا وشمال شرق القارة الافريقية.