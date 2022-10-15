البنتاغون يقول إن توقف ماسك عن إمداد أوكرانيا بخدمات "ستارلينك" سيكلفه مئات الملايين من ‏الدولارات

علقت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، على قرار الملياردير إيلون ماسك التوقف عن إمداد أوكرانيا ‏بخدمات “ستار لينك”، ومطالبته للبنتاغون بسداد قيمتها المكلفة.‏

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “تواصل الوزارة العمل مع الصناعة لاستكشاف حلول للقوات المسلحة الأوكرانية، ليس لدينا أي شيء آخر نضيفه في الوقت الحالي”.

بينما كشف مسؤول بارز في “البنتاغون” في تصريحات لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، واشترط عدم ذكر اسمه “لحساسية القضية”، إنه من المرجح أن قرار ماسك قد يكلف وزارة الدفاع مئات الملايين من الدولارات خلال العام المقبل 2023.

ووصف المسؤول ما قام به إيلون ماسك بأنه “سيناريو يعلّق فيه الأمل على رؤوس الملايين، ثم يلصق وزارة الدفاع الأمريكية بفاتورة خاصة بنظام – يقصد “ستار لينك” – ليس عليه طلب ولكن الآن أصبح الكثيرين يعتمدون عليه”.

كما أكد المسؤول أنه “لا يوجد نظام مماثل لـ”ستار لينك” يتمتع بهذا التطبيق على نطاق واسع”.

“سبيس إكس” تخطر البنتاغون أنه لم يعد بإمكانها التبرع بخدمات “ستارلينك” المكلفة لأوكرانيا

وفي وقت سابق، يوم الجمعة، قال ماسك عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن “العملية كلفت سبيس إكس 80 مليون دولار وستتجاوز 100 مليون دولار بحلول نهاية العام”.

ومن بين وثائق “سبيس إكس” المرسلة إلى البنتاغون – اطلعت عليها “سي إن إن”- طلب مباشر لم يتم الإبلاغ عنه سابقا تم تقديمه إلى ماسك في يوليو/ تموز من قبل القائد العام للجيش الأوكراني، الجنرال فاليري زالوزني، لما يقرب من 8000 محطة ستارلينك أخرى.

لكن الشركة ردت في رسالة منفصلة إلى البنتاغون، عبر مستشار خارجي يعمل في “سبيس إكس”، بالقول إن ” الشركة تواجه قرارات صعبة للغاية. ولا أعتقد أن لديهم القدرة المالية على توفير أي محطات أو خدمات إضافية على النحو الذي طلبه الجنرال زالوزني”.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه فتح الوصول المجاني إلى نظام اتصالات الأقمار الصناعية العالمي “Starlink” في أوكرانيا.

يشار أن نظام “ستارلينك” يقوم على الاتصال الفضائي حيث بنته شركة “SpaceX” الأمريكية لسنوات لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق المحرومة من العالم.

وكان الملياردير الأمريكي قد أطلق المشروع الأسبوع الماضي، حيث يقدم خدمة إنترنت عالية السرعة مجانية لربط المناطق النائية بالإنترنت.