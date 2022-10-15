علماء الفلك الروس يرصدون جسيما كونيا ذا طاقة عالية

رصد علماء الفلك الروس جسيما كونيا ذا طاقة عالية بشكل غير طبيعي، بحسب ما ذكر معهد البحوث النووية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وسجل المتخصصون في مرصد “باكسان للنيوترينو” وصول جسيم بطاقة 250 تيرا إلكترون فولت أثناء مراقبة فلاش أشعة جاما GRB 221009A. تم تسجيل الفوتون بواسطة جهاز “Carpet-2” بعد 22 دقيقة تقريبا من بدء الحدث.

كما سجل زملاؤهم الصينيون الذين يعملون مع مرصد “LHAASO” مرور العديد من الجسيمات فائقة الطاقة بطاقة 18 تيرا إلكترون فولت، وهي أيضا قيمة قياسية عالية لهذا التركيب.

تسبب هذان الاكتشافان، في الكثير من الجدل بين المنظرين وعلماء الفلك والمراقبين، لأن هذه الفوتونات أو الأشعة الكونية التي أدت إلى ظهورها لم تتمكن من الوصول إلى الأرض من المجرة حيث حدث انفجار “GRB 221009A”.

لهذا السبب يعتقد بعض العلماء أن اكتشاف هذه الجسيمات عالية الطاقة يشير إلى وجود “فيزياء جديدة” تتجاوز النموذج القياسي، بالإضافة إلى انتهاك محتمل لبعض تنبؤات نظرية النسبية العامة لأينشتاين. على وجه الخصوص، يقترح بعض الباحثين أن الأكسيونات، وهي أحد المرشحين لدور جسيمات المادة المظلمة “الخفيفة”، يمكن أن تكون بمثابة مصدر للفوتونات.

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