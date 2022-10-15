بايدن يعلق على حادث إطلاق نار في جنوب كارولينا أسفر عن مقتل 5 أشخاص

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن السلطات الفيدرالية الأمريكية تساعد وكالات إنفاذ ‏القانون في ولاية جنوب كارولينا بشأن تحقيقاتها في حادث إطلاق نار وقع هناك، وتسبب في مقتل 5 ‏أشخاص بمدينة رالي.‏

وأشار بايدن في بيان صحفي نشره موقع البيت الأبيض: “تعمل إدارتي بشكل وثيق مع الحاكم، روي كوبر، لمساعدة السلطات المحلية في هذا التحقيق إلى أقصى حد ممكن”.

وحث بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي على تمرير حظر على الأسلحة الهجومية، حتى يتمكن على الفور من التوقيع على التشريع ليصبح قانونا.

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مشتبها به يبلغ من العمر 15 عاما قتل، أمس الخميس، 5 أشخاص في حادث إطلاق نار في أحد أحياء مدينة رالي، من بينهم ضابط شرطة خارج الخدمة، بينما أصاب اثنين آخرين.