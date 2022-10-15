الصين ترحب بالمصالحة بين الفصائل الفلسطينية وتشيد بجهود الجزائر

ووقع 14 فصيلا فلسطينيا، على “إعلان الجزائر” في دولة الجزائر، أمس الخميس، للم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، بمشاركة 70 سفيرا من سفراء الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة، والممثل المقيم الدائم للأمم المتحدة في الجزائر، رفقة ممثل الاتحاد الأفريقي.

وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في كلمة متلفزة، أمس الخميس، إن “الفصائل الفلسطينية وقعت على [إعلان الجزائر] للم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.