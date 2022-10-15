روسيا ليس لديها خطط لإنشاء مرافق لتخزين الأسلحة النووية في بيلاروسيا

قال نائب ممثل روسيا لنزع السلاح في اللجنة الأولى للأمم المتحدة، قسطنطين فورونتسوف، إن روسيا لا تخطط لإنشاء مرافق لتخزين الأسلحة النووية في بيلاروسيا.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال فورونتسوف لأعضاء اللجنة الأولى يوم الجمعة “نحن لا نخطط لنقلها إلى أراضي بيلاروسيا. إن إنشاء منشأة لتخزين الأسلحة النووية غير محتمل أيضا”.

الاتحاد الأوروبي: سنرد إذا استخدمت موسكو الأسلحة النووية ضد أوكرانيا

وكثف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الخطاب حول الخطط الروسية المزعومة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وانتقدت روسيا هذا الادعاء وقالت إنها لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في ظل الشروط المنصوص عليها في دستورها.

وفي سبتمبر/ أيلول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب تخطى جميع الحدود في سياسته المعادية لروسيا والتهديدات المستمرة ضد موسكو، بما في ذلك الابتزاز النووي.