بايدن يخصص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار.

موسكو- سبوتنيك . وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الجمعة: “أفوض وزير الخارجية…. بسحب ما يصل إلى 725 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكريين، لتقديم المساعدة إلى أوكرانيا واتخاذ القرارات المطلوب بموجب هذا القرار”.

الاتحاد الأوروبي: سنرد إذا استخدمت موسكو الأسلحة النووية ضد أوكرانيا

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام الموكلة إليها.