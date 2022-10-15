روسيا وبيلاروسيا تأخذان توسع الناتو في الاعتبار عند مناقشة التدابير المضادة

قال نائب الممثل الروسي لنزع السلاح في اللجنة الأولى للأمم المتحدة، قسطنطين فورونتسوف، إن روسيا وبيلاروسيا تأخذان في الاعتبار توسع الناتو عند مناقشة التدابير المضادة.

الأمم المتحدة- سبوتنيك . قال فورونتسوف، “ما نسمعه هو المزيد والمزيد من الدعوات لتطوير البنية التحتية لحلف الناتو ونشره أكثر فأكثر في الشرق”.

روسيا ليس لديها خطط لإنشاء مرافق لتخزين الأسلحة النووية في بيلاروسيا

أضاف: “في بولندا، لسنوات عديدة، كانوا يتحدثون عن المشاركة الكاملة في المهام النووية المشتركة”،

وأشار فورونتسوف إلى أن روسيا وبيلاروسيا أخذتا توسعات الناتو في الاعتبار عند مناقشة التدابير المضادة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إن مينسك تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية صارمة ردا على النشر المحتمل للترسانات النووية على أراضي بولندا والدول المجاورة الأخرى.

وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، مؤخرا إن غياب الأسلحة النووية في بلاده “مشكلة” وأن مسألة نشر الأسلحة النووية الأمريكية هناك مفتوحة.

في الوقت نفسه، قال دودا إنه يعتقد أن بولندا يمكن أن تشارك في برنامج المشاركة النووية الذي تستضيف بموجبه الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الأسلحة النووية الأمريكية وتخزنها.