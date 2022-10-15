روسيا تستخدم بنجاح نظام استطلاع المدفعية "بنسيلين" في أوكرانيا

موسكو – سبوتنيك . وقال المصدر إن الأنظمة أظهرت كفاءة عالية في إطار قتال البطاريات المضادة بمدفعية القوات الأوكرانية، بما في ذلك أنظمة مدفعية دول الناتو التي تستخدمها القوات الأوكرانية: “تم اختبار العديد من أنظمة استطلاع المدفعية 1B76 “بنسلين” في ظروف القتال في أوكرانيا”.