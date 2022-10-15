روسيا تستخدم بنجاح نظام استطلاع المدفعية "بنسيلين" في أوكرانيا

قال مصدر مطلع لـ”سبوتنيك”، إن أحدث أنظمة استطلاع المدفعية الصوتية الروسية “بنسلين” (Penicillin) أكدت فعاليتها في أوكرانيا، بما في ذلك في القتال ضد مدفعية الناتو الموردة للقوات الأوكرانية.
موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر إن الأنظمة أظهرت كفاءة عالية في إطار قتال البطاريات المضادة بمدفعية القوات الأوكرانية، بما في ذلك أنظمة مدفعية دول الناتو التي تستخدمها القوات الأوكرانية: “تم اختبار العديد من أنظمة استطلاع المدفعية 1B76 “بنسلين” في ظروف القتال في أوكرانيا”.
وتستخدم أنظمة “بنسلين” الروسية أجهزة استشعار زلزالية وصوتية للكشف عن مدفعية العدو وتحديد موقعها.
ويتم تركيب نظام استطلاع المدفعية الصوتية الحرارية على شاحنات “كاماز” ويحدد موقع نيران العدو في غضون ما لا يزيد عن 5 ثوان.
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