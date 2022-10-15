العاصفة الاستوائية "كارل" تقترب من ساحل المكسيك

قالت اللجنة الوطنية للمياه، يوم الجمعة، إن السلطات المكسيكية أغلقت الموانئ في ثلاث ولايات وهي مستعدة لإجلاء السكان مع اقتراب العاصفة الاستوائية “كارل” من ساحل ولاية تاباسكو المكسيكية ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة ليلة الجمعة.

مكسيكو سيتي – سبوتنيك . وقالت اللجنة في بيان: “تواصل “كارل” الاقتراب من تاباسكو وكامبيتشي. إذا تم الحفاظ على السرعة والمسار، فمن المتوقع الوصول إلى اليابسة ليلة الجمعة. ووفقا للجنة، تقع العاصفة حاليا على بعد أقل من 100 كيلومتر (62 ميلا) قبالة ساحل تاباسكو. وأغلقت الأمانة المكسيكية للبحرية بالفعل موانئ في مدن فيراكروز وتاباسكو وكامبيتشي للسفن الكبيرة والصغيرة. وتصل سرعة هبوب رياح كارل إلى 85 كيلومترا في الساعة (52 ميلا في الساعة)، ويبلغ ارتفاع الأمواج من 1 إلى 3 أمتار (3.3-9.8 قدما).

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