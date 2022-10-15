روسيا تخطط لتسليم بيلاروسيا منظومة "إسكندر"

أعلن نائب رئيس الوفد الروسي في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، كونستانتين فورونتسوف أن روسيا لا تخطط بعد لنقل تقنية تحويل الطائرات إلى حاملات أسلحة نووية إلى بيلاروسيا، ولكن تخطط لتسليم منظومات “إسكندر-إم” مزدوجة التجهيز إلى مينسك وإعطاء طائرات سو-25 القدرة على حمل الأسلحة النووية.

وأضاف فورونتسوف، أن الدعوات إلى تعزيز محتمل للبنية التحتية النووية للناتو في الشرق أصبحت أعلى؛ مشيرا إلى أن نشاط وارسو مؤخرًا في هذا الاتجاه قد زاد بشكل حاد، وهذا بالطبع أخذته روسيا وبيلاروسيا في الاعتبار، عند النظر في مسألة التدابير المضادة. وفي الوقت نفسه، أكد أن التنفيذ العملي للإجراءات المعلنة يتم تنفيذه بالتوافق الصارم مع التزامات روسيا وبيلاروسيا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وفقًا للدبلوماسي الروسي، في هذه المرحلة، يتعلق الأمر فقط بتسليم منظومات “إسكندر-إم” المزدوجة التجهيز بالصواريخ التقليدية إلى بيلاروسيا، فضلاً عن منح بعض طائرات سو-25 البيلاروسية القدرة التقنية على حمل أسلحة نووية. وشدد فورونتسوف على أنه في الوقت نفسه، ليس من المفترض نقل تقنيات تحويل الطائرات إلى حاملات أسلحة نووية إلى بيلاروسيا.