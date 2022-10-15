ارتفاع حصيلة قتلى انفجار منجم فحم بتركيا إلى 28 قتيلا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم السبت، أن عدد قتلى انفجار منجم فحم بولاية بارتن شمالي تركيا ارتفع إلى 28 شخصًا على الأقل، وذلك بعدما تواصلت جهود الإنقاذ ليلا.

يشار إلى أنه كان هناك 110 عمال داخل المنجم عندما وقع الانفجار مساء الجمعة، في المنجم المملوك للدولة في بلدة أماسرا في مقاطعة بارتن الساحلية على البحر الأسود.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنه تم إنقاذ 58 من عمال المناجم أحياء أن الجهود مستمرة لإنقاذ 15 من العمال، فيما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن 11 من الذين تم إنقاذهم نقلوا إلى المستشفى في بارتن وإسطنبول.

وأشار تحقيق مبدئي للحادث إلى أن الانفجار وقع على الأرجح بسبب الغازات القابلة للاشتعال الموجودة في مناجم الفحم، وفقا لوزير الطاقة فاتح دورماز.

وقالت إدارة الكوارث التركية إنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وكذلك إلى المحافظات المجاورة، كما كانت سيارات الإسعاف فى حالة تأهب في الموقع، ومن المتوقع أن يزور الرئيس التركي مقاطعة أماسرا اليوم السبت.