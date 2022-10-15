البنتاغون يرسل إلى أوكرانيا 200 عربة "همفي" وصواريخ لراجمات "هيمارس"

أعلن البنتاغون أن الحزمة الجديدة من المساعدة العسكرية المقدمة لأوكرانيا من الولايات المتحدة تشمل أكثر من 200 سيارة همفي مدرعة، وذخيرة دقيقة التوجيه، بما في ذلك لراجمات هيمارس، والأنظمة المضادة للدبابات، و 23000 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم.

وقال البنتاغون في بيان: “تضمنت حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي تبلغ قيمتها 725 مليون دولار لأوكرانيا “ذخيرة إضافية” لـ هيمارس الأمريكية، و23000 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، و 500 قذيفة مدفعية دقيقة التوجيه. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الولايات المتحدة نقل 5000 نظام مضاد للدبابات وصواريخ هارم المضادة للرادار والأسلحة الصغيرة والأسلحة الأخرى والأدوية إلى الجيش الأوكراني”. كما أفادت وزارة الجيش الأمريكي أنه منذ يناير/كانون الثاني 2021، تعهدت واشنطن بتزويد كييف بأسلحة بقيمة 18.2 مليار دولار.

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