أردوغان يقول إن السلطات القضائية تحقق في حادث منجم الفحم ويصفه بـ"المأساوي"‏

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بيانا بشأن حادث انفجار منجم للفحم بولاية ‏بارتين شمالي تركيا.‏

وكتب في سلسلة من التغريدات على “تويتر” أن “السلطات القضائية في البلاد ستحقق في هذه الحادثة المأساوية التي أضرت بحياتنا ورؤيتنا بكل أبعادها، ولن نترك أدنى إهمال دون رد”.

وأشار إلى أنه سيكون في طريقه إلى ولاية بارتين بعد قليل، وسيحرص على استمرار كل الجهود التي بدأت منذ بداية الحادث.

وقال: “عملنا الذي بدأ مباشرة بعد الحادث في بارتين يستمر دون انقطاع بمشاركة العديد من منظماتنا ووزرائنا في هذا المجال”.

وحرص الرئيس التركي في تغريداته على نعي ضحايا الحادث، مؤكدا أن “أسر وأطفال إخواننا من عمال المناجم الذين فقدناهم هم مسؤوليتنا، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع تعويض الخسائر في الأرواح أو إعادة إخواننا وأخواتنا المتوفين، إلا أننا لن نسمح حتى بأدنى قدر من الإيذاء، وسنحمي عائلاتنا”.

وأضاف: “مرة أخرى، أدعو الله أن يرحم عمال المناجم الذين فقدوا أرواحهمن وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين تم نقل بعضهم إلى إسطنبول وكذلك ولاية بارتين، شكرا لبلدنا وأمتنا”.

Bartın’ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhâl başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 15, 2022

وارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم إثر تسرب للغاز بولاية بارتين شمالي تركيا إلى 42 قتيلا.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قد صرح بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 115 عاملاً كانوا في موقع الانفجار على عمق 300 متر تحت الأرض، تم إجلاء بعضهم.

في سياق متصل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيلغي جميع ارتباطاته وينتقل إلى مكان الحادث اليوم السبت.

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وقال أردوغان، في تغريدة عبر تويتر “أتمنى أن يرحم الله إخواننا وأخواتنا الذين فقدوا أرواحهم في انفجار منجم التعدين في أماسرا في بارتين، وأتمنى لإخوتي وأخواتي المصابين الشفاء العاجل”.

وتابع “نأمل ألا تزداد الخسائر في الأرواح أكثر، وأن يُعثر على عمال المناجم على قيد الحياة”، مضيفا “كل جهودنا تنصب في هذا الاتجاه”.