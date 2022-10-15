رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد للبرهان أن "سد النهضة" سيعود بفوائد كبيرة على السودان ولن يكون خصما عليه

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح ‏البرهان، أن “سد النهضة” سيعود بفوائد كبيرة على السودان، ولن يكون خصما عليه.‏

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات ثنائية جمعت آبي أحمد والبرهان، اليوم السبت، على هامش انعقاد منتدى تانا بمدينة جردار الإثيوبية، وفقا لبيان من مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وتابع آبي أحمد أن “العلاقة مع السودان ذات خصوصية”، وتقدم بمقترح لقيام ألية للتكامل الاقتصادي بين البلدين.

⭕️ برئاسة البرهان وأبي أحمد- إنعقاد جلسة مباحثات مشتركة بين السودان وأثيوبيا pic.twitter.com/8xXKddsuy0 — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) October 15, 2022

من ناحيته، قال عبد الفتاح البرهان لآبي أحمد إنه “من الممكن التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية لسد النهضة.”

ورحب البرهان بمقترح رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن قيام تكامل اقتصادي بين إثيوبيا والسودان، كما “أكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع الجارة إثيوبيا”، بحسب البيان.

It is my belief that we will continue to build on the existing foundations between our countries. (2/2) pic.twitter.com/vlVl2zhPXL — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) October 15, 2022

وأكد البرهان أن “الشعبين السوداني والإثيوبي يربطهما مصير مشترك مبينا أن القضايا العالقة بين الدولتين يمكن حلها عبر الحوار”.

واتفق الجانبان خلال جلسة المباحثات الثنائية على ضرورة معالجة كافة المشكلات الحدودية بالطرق السلمية عبر اللجان الفنية المتخصصة.

مصر تطالب من منصة الأمم المتحدة باتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

يُذكر أنه في11 آب/أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية. ويأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.

وكانت مصر قد وجهت خطابًا في يوليو/ تموز الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.