قطر تعلن عن افتتاح أطول ممشى مكيف في العالم بداية نوفمبر المقبل

كشفت وزارة البلدية القطرية عن موعد افتتاح أطول ممشى مكيف على مستوى العالم في العاصمة الدوحة.

ووفقا لتصريحات نقلها موقع الشرق القطري، أكد محمد الخوري مدير إدارة الحدائق العامة في وزارة البلدية، أن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، سيشهد افتتاح أطول ممشى مكيف في العالم

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وفيما لفت الخوري إلى أن الممشى يقع داخل حديقة أم السنيم، اكد أن “الدولة تولي اهتماماً كبيراً بزيادة الرقعة الخضراء وتشجير الشوارع والحدائق العامة لخدمة الجمهور”.

وأوضح المسؤول القطري أن عدد الحدائق في دولته “تضاعف خلال السنوات الماضية من 29 عام 2010 إلى 136 حديقة خلال العام الجاري”.

ولفت إلى أن “معظم الحدائق العامة مجهزة بالخدمات الضرورية وممرات للمشي بالإضافة إلى أجهزة تمارين رياضية لزيادة وعي الناس بأهمية ممارسة الرياضة على الصحة”.