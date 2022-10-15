وزير الدفاع الفنلندي يتوقع بداية حرب باردة جديدة

وقال في مقابلة مع “إكسبرس”: “هكذا نحن في بداية حرب باردة جديدة طويلة جدًا … العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي مع الناتو ستكون سيئة لفترة طويلة جدًا. بالطبع، نحن بحاجة إلى تحقيق وقف إطلاق النار والمفاوضات والسلام. لكني لا أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث الآن”.