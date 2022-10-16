بعد إطلاقها صاروخا باليستيا… معلومات عن غواصة "أريهانت" النووية الهندية

تمثل غواصة “أريهانت” أول غواصة نووية تطورها الهند محليا لتكون قادرة على حمل الصواريخ الباليستية وإطلاقها من البحر.

وأجرت الغواصة تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ باليستي، أمس الجمعة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الهندية، التي أشارت إلى أن التجربة تمثل جزءا مهما من استكمال قدرة الردع النووي للجيش الهندي.

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ما هي المواصفات الفنية للغواصة الهندية “أريهانت”؟

أورد موقع “نيفيل تكنولوجي” البريطاني معلومات ترصد المواصفات الفنية للغواصة “أريهانت”، التي طورتها الهند بقدرات محلية:

الطاقم: يتكون طاقم الغواصة من 95 بحارا. طول الغواصة: 110 أمتار. عرض الغواصة: 11 مترا. السرعة في وضع الطفو: 15 عقدة (نحو 28 كلم/ ساعة). السرعة في وضع الغوص: 24 عقدة (نحو 44 كلم/ ساعة). أقصى عمق يمكن أن تصل إليه الغواصة: 300 متر. تسليح الغواصة: 12 صاروخا إضافة إلى الطوربيدات.

ما هو حجم قوة الغواصات في الأسطول الحربي الهندي؟

تمتلك الهند 17 غواصة وفقا لإحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2022، وتصنف قوة الغواصات الهندية في المرتبة رقم 8 عالميا.

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يذكر أن تصنيف الأسطول الحربي الهندي بجميع وحدات في المرتبة رقم 7 بين أضخم 142 أسطولا حربيا في العالم ويمتلك 295 وحدة بحرية.