مصرع شخص وفقدان اثنين في فيضانات بجزيرة كريت اليونانية

لقي شخص مصرعه وفقد اثنان آخران، اليوم السبت، إثر أمطار تسببت في فيضانات هائلة في جزيرة كريت اليونانية، بحسب عمال الطوارئ.

وكان الضحية وهو شخص في الخمسينات من عمره قد حوصر داخل سيارته بعد أن بدأت الأمطار في التساقط في جزيرة كريت الجنوبية، المقصد السياحي الشهير.

مصرع 39 شخصا وأكثر من 50 آخرين في عداد المفقودين جراء الفيضانات في فنزويلا

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أضرارا بالغة وقعت في القرى الواقعة على البحر، حيث تحولت الشوارع لأنهار تجرف أي شيء في طريقها.

ووفقا لخدمات الطوارئ فإن امرأة أصيبت بجروح طفيفة عندما حوصرت هي الأخرى في سيارتها.

لا تزال 9 سيارات على الأقل محاصرة بالمياه بحاجة إلى الإنقاذ، وتلقت خدمات الطوارئ أكثر من 450 مكالمة في غضون ساعة من صباح يوم الجمعة حيث أصبح حجم المشكلة واضحا.

كما تقطعت السبل بثمانية سياح وحارس أمن في المتحف الأثري في منتجع سيتيا الساحلي.