رغم توافر الظروف الأمنية… لماذا يهاجم المجتمع الدولي إعادة اللاجئين السوريين من لبنان؟

في وقت يستعد فيه لبنان إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل تدريجي، لا تزال هناك أصوات دولية ترفض القرار، معتبرة أن الظروف غير مواتية لهذه الخطوة وأن الأجواء غير آمنة.

ويطرح البعض تساؤلات بشأن ماهية الرفض الدولي، ومحاولة الحيلولة دون إعادة اللاجئين السوريين، على الرغم من إعلان الدولة السورية أكثر من مرة رغبتها في استعادتهم وتوفير الملاذ الآمن لهم، وكذلك إعلان مرسوم العفو الأخير من قبل الرئيس السوري بشار الأسد.

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ويقول مراقبون إن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي الذين فشلوا في تلبية احتياجات اللاجئين الأساسية، يرفضون إعادتهم لاستغلال ورقتهم سياسيا، وكذلك لعدم إعطاء الرئيس السوري فرصة الانتصار.

أسباب دولية

اعتبر سركيس أبوزيد، المحلل السياسي اللبناني، أن “ما يعبر عنه المجتمع الدولي بشكل واضح وصريح من قبل لجان العفو الدولية وغيرها من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، أو من الدول الغربية، هو الخوف من أن عودة اللاجئين ربما يكون لها ردود فعل من النظام لجهة اعتقالهم أو الضغط عليهم، أو الحد من الحريات العامة، مع العلم أن جزءا كبيرا من هؤلاء الناخبين سبق وأن انتخبوا في مبنى السفارة الروسية في لبنان وصوتوا لصالح الرئيس بشار الأسد”.

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وتابع في حديثه لـ “سبوتنيك”: “لا تريد هذه المؤسسات عودة اللاجئين، لأن العودة، بحسب رأيهم، تعطي نوعا من براءة الذمة للنظام السوري بأنه استعاد عافيته ونهجه السلمي الداخلي دون عقاب أو تصفيات أو سجون، وهم يعتبرون أن هذه العودة ربما يتم استغلالها من الدولة السورية”.

وتابع: “لكن عمليا وبغض النظر عن كل هذه الأمور، هناك مشكلة أساسية بدأ يعاني منها اللاجئون في المؤسسات الدولية التي تكفلت أن ترعى الوضع الصحي و التمويني والغذائي والسكني لهؤلاء النازحين، حيث بدأت في التملص منهم”.

واستطرد: “لذلك بدأت تظهر أوبئة الكوليرا وغيرها من المشكلات، وزادت المأساة التي يعيشها السوريون في لبنان، لا سيما وأن لبنان بسبب وضعه الاقتصادي والمالي لا يسطيع أن يوفر لهم الشروط البسيطة للحياة، ولا يستطيع دعمهم في الكهرباء والماء والغذاء والسكن والتعليم وغيرها من الخدمات”.

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وأكد سركيس أبو زيد أن هذا الموضوع مسؤولية دولية وليست مسؤولية لبنان، والمقصر الفعلي هو هذه المؤسسات التي تكفلت بإعانة اللاجئين ولم تقم بواجباتها، ولذلك ما يطرحه لبنان هو عودة آمنة للنازخين إلى المناطق التي يوجد بها أمن وأمان بما يتوافق مع رغبة وحرية النازحين في العودة إلى بلادهم.

وقال أبو زيد: “على المؤسسات الدولية أن تقوم بواجبها في توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة بسبب الظروف المالية والاقتصادية التي يعيشها هؤلاء”.

وأشار أبو زيد إلى ضرورة أن يكون هناك حوار جدي بين المؤسسات الدولية والدولة السورية والحكومة اللبنانية، لأن هذه الأطراف مطلوب منها أن تلتقي وتضع خطة مرحلية آمنة لإعادة النازحين بكرامة وتوفر لهم الحد الأدنى من المعطيات لا أن يكونوا ورقة بيد أحد، خاصة بيد المنظمات الدولية لتصفية حساباتها مع الدولة السورية، بعد أن عجزت عن إسقاط النظام الحاكم بها.

وأضاف: “هناك ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأراضي تحت سيطرة الحكومة السورية، والمطلوب أن تتحمل مسؤوليتها بدعم من المؤسسات الدولية لإعادتهم بطريقة آمنة دون ضغط أو ابتزاز”.

رغبة مشتركة

بدوره اعتبر غسان يوسف، المحلل السياسي السوري، أن قضية إعادة اللاجئين السوريين مسألة يتم استغلالها سياسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول التابعة لها، وحتى بعض الدول التي تستضيف اللاجئين مثل الأردن وتركيا.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”: “لا أحد يريد أن يعيد اللاجئين إلى سوريا بشكل سريع أو اعتيادي، حتى أن الدولة السورية طالبت أكثر من مرة هذه الدول بإعادة مواطنيها، وهناك مرسوم عفو رئاسي وتعهد بعدم الملاحقة الأمنية لكل العائدين إلى دمشق، بل على العكس توفير البنى التحتية وكل ما يلزم لاستعادة حياتهم بشكل طبيعي”.

وقال غسان يوسف إن الدولة السورية تواصلت أكثر من مرة مع دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، وطالبتهم بحضور مؤتمرات خاصة بطريقة إعادتهم بشكل آمني، لكنهم لم يلبوا الاتصالات السورية ولم يحضروا.

وأكد أن لبنان هو الدولة الوحيدة التي تريد إعادة اللاجئين السوريين، لأسباب مختلفة، من بينها أن الفرقاء السياسيين في لبنان يخشون من التغيير الديمغرافي في لبنان، بسبب وجود نسب كبيرة من الفلسطينيين واللبنانيين، وكذلك الخوف من زيادة عدد السكان لصالح طائفة بعينها في لبنان على حساب الطوائف الأخرى.

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وأشار إلى أن الدولة اللبنانية عازمة على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وماضية في خطتها، كما أن دمشق تدعم هذا التوجه وتساعد في تحقيقه، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك إعادة قسرية في بعض الحالات، وذلك لأن الأطراف اللبنانية مختلفة فيما بينها في هذا الإطار، وتريد التخلص من هذه الأزمة.

ومن المقرر أن تنطلق الدفعة الأولى من النازحين خلال أيام وتضم 1600 عائلة سورية قدّمت طلبا بالعودة لدى مراكز الأمن العام في مختلف المناطق اللبنانية، فيما تسعى السلطات اللبنانية إلى إعادة نحو 15 ألف لاجئ شهريا.

واعتبرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن ظروف العودة بشقيها، الأمني والمعيشي غير مؤمنة، وأوضحت “أنها لا تشجع العودة الطوعية على نطاق واسع للاجئين”.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار، إن هناك اتفاقا سياسيا يضمن العودة الآمنة للنازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

وأضاف الحجار في حديث سابق لـ”سبوتنيك”: “منذ فترة طويلة ونحن نحضر العودة الآمنة للنازحين السوريين ونحن متفقون على عودتهم الآمنة”.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون، قد أعلن قبل أيام، أن بلاده ستبدأ بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، بينما تؤمن المديرية العامة للأمن العام مراكز لها في مختلف المناطق اللبنانية لاستقبال طلبات السوريين الراغبين بالعودة إلى وطنهم.