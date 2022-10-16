معلومات عن السفينة الحربية التركية التي تشارك في تأمين كأس العالم قطر 2022

ما هي المواصفات الفنية للسفينة؟

ما هو تسليح السفينة التركية “تي سي جي بورغاز آدا”؟

يذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت في بيان، أن السفينة “تي سي جي بورغاز آدا” ستقوم بمهام تأمين كأس العالم في قطر، مشيرا إلى أنها ستبدأ مهامها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.