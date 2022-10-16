الجيش الإيراني يزعم أنه يرصد القواعد الأمريكية في كردستان العراق

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن العمليات ضد الإرهابيين الانفصاليين في إقليم كردستان ستستمر.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات اللواء باقري جاءت بشأن جماعة “الزمر” الإرهابية شمال غربي البلاد، موضحا أن هذه الزمر وبدعم أمريكا وسائر الأعداء أصبحت “متعشعشة” في إقليم كردستان العراق.

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وأكد اللواء باقري أن جماعة “الزمر” الإرهابية وبدعم من الإدارة الأمريكية تحولت مقارها إلى مجموعة معادية للأمن القومي الإيراني، مشيرا إلى أن هناك 1200 مقر عسكري شمالي العراق تقوم بعمليات ضد إيران.

وقال القائد العسكري الإيراني:

إن الكيان الصهيوني كان يقوم باختيار عناصر من بين هذه الزمر لتدريبهم وإرسالهم إلى داخل البلاد للقيام بعمليات اغتيال وزعزعة الأمن في البلاد واستخدامهم كإرهابيين مرتزقة.

وشدد اللواء محمد باقري على أنه سبق وحذرت بلاده إقليم كردستان العراق باستمرار بعدم السماح لتلك الجماعة بإنشاء مقر عسكري وإعلامي، وأن المسؤولين عن الإقليم العراقي وعدوا السلطات الإيرانية بالتصدي لجماعة “الزمر” لكنهم لم يفعلوا، وهو ما دفع بإيران إلى التصدي لهم وذلك بحسب ميثاق الأمم المتحدة والدفاع عن النفس.

وحذر رئيس الأركان الإيراني من أي إجراء أمريكي من قبل القواعد الأمريكية المنتشرة في إقليم كردستان العراق ضد المسيّرات الإيرانية، مشددا على أنه سيواجه بردّ من قبل الجيش الإيراني.