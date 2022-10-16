الرئيس الصيني يؤكد لزعيم كوريا الشمالية أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعزز بكين وبيونغ يانغ التواصل والوحدة والتعاون.

جاء ذلك خلال رسالة أرسلها الرئيس الصيني لنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون قبيل المؤتمر التاريخي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

وبحسب وكالة “يونهاب”، قال الرئيس الصيني: “التغييرات الحادة والمعقدة التي تشهدها الأوضاع الدولية والإقليمية الآن، تحتم تعزيز الاتصال الاستراتيجي والوحدة والتعاون بين البلدين”.

وأضاف شي بينغ: “سأبذل قصارى جهدي لدفع العلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين الصين وكوريا الديمقراطية من أجل التقدم والتطور، وتوفير قدر أكبر من السعادة لكل من البلدين وشعبهما، لتحقيق السلام الإقليمي والعالمي”.

وتابع الرئيس الصيني: “إن الصين وكوريا الديمقراطية بينهما علاقات ودية (جيران) تربطهما الجبال والأنهار، والصداقة التقليدية بين البلدين تزداد قوة مع مرور السنين”.

في غضون ذلك، بعثت اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي برسالة تهنئة للحزب الشيوعي الصيني في اليوم نفسه، متمنية الاستضافة الناجحة للمؤتمر العشرين للحزب.

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في خطاب التهنئة، قالت اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري: “سيكون هذا المؤتمر حدثا تاريخيًا سيعزز بشكل أكبر قيادة الحزب الشيوعي الصيني، مع وجود الرفيق شي جين بينغ في قلبه، لضمان الانتصار… وتحويل الشعب كله إلى تحقيق هدف إحياء الصين”.