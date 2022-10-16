مقتل شاب فلسطيني في الضفة برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشاب مجاهد أحمد محمد داود (30 عاما)، متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها ظهر السبت بالرصاص الحي في الصدر، في قراوة بني حسان.
وأصيب خمسة فلسطينيين، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي الحي، وصفت إصابة اثنين منهم بالحرجة خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم السبت، في بلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت في الضفة الغربية.
إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
أمس, 12:56 GMT
وقال شاهد عيان لمراسل “سبوتنيك” في اتصال هاتفي: “اندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم بين أهالي قرية قراوة بني حسان وقوات الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتها الاستيلاء على معدات زراعية تعود للفلاحين من أهالي البلدة الذين تصدوا لها”.
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