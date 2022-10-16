مقتل شاب فلسطيني في الضفة برصاص الجيش الإسرائيلي

وأصيب خمسة فلسطينيين، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي الحي، وصفت إصابة اثنين منهم بالحرجة خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم السبت، في بلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت في الضفة الغربية.