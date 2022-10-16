الخارجية الأمريكية تحمل طهران مسؤولية سلامة مواطنيها المحتجزين في سجن إيفين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، إن إيران مسؤولة عن سلامة الأمريكيين المحتجزين في سجن إيفين، بعد اندلاع حريق واشتباكات داخل السجن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس على تويتر: “إيران مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين ظلما، والذين يجب إطلاق سراحهم على الفور”، مضيفا أن واشنطن تتابع التقارير عن الحادث “على وجه السرعة”.

واندلع حريق، السبت، في سجن “إيفين”، وسط العاصمة الإيرانية طهران، نتيجة إشعال النار في مخزن ملابس داخل السجن.

ولفتت وكالة “تسنيم” الإيرانية إلى أن الحريق سببه عدد من مثيري الشغب المحتجزين داخل السجن عقب صراع بينهم، مشيرة إلى أن الوضع أصبح تحت سيطرة الأمن.

تقارير إخبارية تفيد بإصابة 8 أشخاص جراء حريق سجن “إيفين” في طهران

وأوضحت أنه تم فصل مثيري الشغب عن باقي السجناء الذين تم إعادتهم إلى أماكن حبسهم.