الخارجية الأمريكية تحمل طهران مسؤولية سلامة مواطنيها المحتجزين في سجن إيفين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، إن إيران مسؤولة عن سلامة الأمريكيين المحتجزين في سجن إيفين، بعد اندلاع حريق واشتباكات داخل السجن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس على تويتر: “إيران مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين ظلما، والذين يجب إطلاق سراحهم على الفور”، مضيفا أن واشنطن تتابع التقارير عن الحادث “على وجه السرعة”.
واندلع حريق، السبت، في سجن “إيفين”، وسط العاصمة الإيرانية طهران، نتيجة إشعال النار في مخزن ملابس داخل السجن.
ولفتت وكالة “تسنيم” الإيرانية إلى أن الحريق سببه عدد من مثيري الشغب المحتجزين داخل السجن عقب صراع بينهم، مشيرة إلى أن الوضع أصبح تحت سيطرة الأمن.
تقارير إخبارية تفيد بإصابة 8 أشخاص جراء حريق سجن “إيفين” في طهران
أمس, 20:57 GMT
وأوضحت أنه تم فصل مثيري الشغب عن باقي السجناء الذين تم إعادتهم إلى أماكن حبسهم.
يذكر أن إيران تشهد احتجاجات في عدة مناطق منذ وفاة الفتاة (مهسا أميني) عقب توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في البلاد، بسبب ما قالت إنه “طريقة غير ملائمة لارتداء الحجاب”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك