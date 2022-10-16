بايدن ينتقد الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يكن الشخص الوحيد الذي كان يرى أن الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، خطأ.
موسكو – سبوتنيك. وقال بايدن: “لم أكن الوحيد الذي كان يرى أنها كانت خطأ”.
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على مشاكل تراس.
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أمس, 16:51 GMT
وأقر وزير الخزانة البريطاني الجديد، جيريمي هانت، السبت، بالأخطاء التي ارتكبها سلفه وألمح إلى أنه قد يلغي الكثير من خطط خفض الضرائب لرئيسة الوزراء المحافظة ليز تراس، من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد بعد أسابيع من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
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