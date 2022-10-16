بايدن ينتقد الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية

موسكو – سبوتنيك. وقال بايدن: “لم أكن الوحيد الذي كان يرى أنها كانت خطأ”.

وأقر وزير الخزانة البريطاني الجديد، جيريمي هانت، السبت، بالأخطاء التي ارتكبها سلفه وألمح إلى أنه قد يلغي الكثير من خطط خفض الضرائب لرئيسة الوزراء المحافظة ليز تراس، من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد بعد أسابيع من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.