الرئيس الصيني يتعهد بمكافحة انفصالية تايوان ويرفض عقلية الحرب الباردة في السياسة الدولية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، إن بكين تمكنت من السيطرة الكاملة على هونغ كونغ، وستمضي قدما على النهج ذاته في تايوان (الصين).

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، والذي يعقد مرة كل خمس سنوات. وأكد شي أن الصين ستسعى إلى إعادة التوحيد السلمي مع تايوان، لكنها لن تتعهد بالتخلي عن استخدام القوة. الرئيس الصيني يفتتح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي ويقول إنه يعقد في “لحظة حرجة” وشدد الرئيس الصيني على أن بلاده ترفض “عقلية الحرب الباردة” في السياسة الدولية، مشيرا إلى أن بكين ستعزز قدرات الردع الاستراتيجي وستشرع في بناء جيش على مستوى عالمي.

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